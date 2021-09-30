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شرطة المدينة تطيح بمقيم يمني تحرش بفتاة في مكان عام بتبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة تبوك، أسفرت الجهود الأمنية عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتكب جريمة بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر.

وقال "القحطاني": تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 05:06 PM

ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل

شرطة المدينة تطيح بمقيم يمني تحرش بفتاة في مكان عام بتبوك
وكالة الأنباء السعودية (واس)

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة تبوك، أسفرت الجهود الأمنية عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر.

وقال "القحطاني": تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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، شرطة المدينة تطيح بمقيم يمني تحرش بفتاة في مكان عام بتبوك ،
المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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