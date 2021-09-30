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وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم اليوم مع لجنة الإفلاس، بهدف رفع مستوى جودة المعلومات والوثائق ذات العلاقة بأحكام نظام الإفلاس.
وتشمل أهداف المذكرة كذلك تقليل مُدد الإجراءات والزيارات والمتابعات على الجهات المقدمة للمعلومات والوثائق وطالبيها، وتخفيف أعبائها على جميع الأطراف بما يسهم في حفظ حقوق العاملين في الشركات الخاضعة لنظام الإفلاس.
ومثّل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد بن محمد الرشودي، فيما مثل اللجنة أمينها العام المكلف عبدالله بن سعد آل مغيرة.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون والتكامل المشترك مع لجنة الإفلاس، وتعزيز العلاقة بين الطرفين؛ وذلك ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وتطوير شراكات استراتيجية مع جميع الجهات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة لتحقيق المصلحة العامة.
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 05:05 PM
لرفع مستوى جودة المعلومات ذات العلاقة بأحكام النظام"الموارد البشرية" توقّع مذكرة تفاهم مع لجنة الإفلاس
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم اليوم مع لجنة الإفلاس، بهدف رفع مستوى جودة المعلومات والوثائق ذات العلاقة بأحكام نظام الإفلاس.
وتشمل أهداف المذكرة كذلك تقليل مُدد الإجراءات والزيارات والمتابعات على الجهات المقدمة للمعلومات والوثائق وطالبيها، وتخفيف أعبائها على جميع الأطراف بما يسهم في حفظ حقوق العاملين في الشركات الخاضعة لنظام الإفلاس.
ومثّل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد بن محمد الرشودي، فيما مثل اللجنة أمينها العام المكلف عبدالله بن سعد آل مغيرة.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون والتكامل المشترك مع لجنة الإفلاس، وتعزيز العلاقة بين الطرفين؛ وذلك ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وتطوير شراكات استراتيجية مع جميع الجهات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة لتحقيق المصلحة العامة.
، "الموارد البشرية" توقّع مذكرة تفاهم مع لجنة الإفلاس ،
المصدر : الخليج 365
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