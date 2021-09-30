وزارة الصحة تحدد «أهم خطوة» لمواجهة كورونا بالمرحلة المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن استكمال التحصين يُعد أهم خطوة في المرحلة المقبلة؛ ليصبح المجتمع في مأمن من الفيروس، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيقي «صحتي» أو «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 44 حالة مؤكدة، وتعافي 53 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 212 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547134 حالة، وعدد حالات التعافي 536178 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8716 وفاة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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