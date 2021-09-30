أخبار السعودية اليوم.. رفع الطاقة الاستيعابية للحرم.. وإزالة مجسم من كورنيش جدة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث كشفت وزارة الحج والعمر عن رفع الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي للمعتمرين والزوار والمصلين، بينما كثفت قوات الأمن جهودها بمختلف أنحاء المملكة جهودها في ضبط كافة المخالفين حيث أسفرت المتابعات الأمنية المتواصلة عن ضبط عدد من المطلوبين، وإلى التفاصيل:

رفع الطاقة الاستيعابية للحرم المكي

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه ابتداء من الغد الجمعة، سيتم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل يوميًّا.

تحذير هام من «سفارة المملكة بالفلبين»

حذرت السفارة السعودية في الفلبين، المواطنين، من التعاقد مع جميع أنواع العمالة من خلال مكاتب وهمية حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب والاحتيال .

الإطاحة بمواطن استولى على 128 ألف ريال

قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري (في بيان نشر على حساب الأمن العام بتويتر)، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاحتيال ومتابعة مرتكبيها، أسفر عن كشف الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء عن هوية مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب (8) جرائم احتيال بمنطقتي الشرقية والرياض، موضحًا أن الجرائم المرتكبة تمثلت في إعلانات مضللة في وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع أجهزة هواتف متنقلة وتوظيف الأموال، استولى من خلالها على مبلغ ( 128,000 ) ريال، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

الإطاحة بمقيمين احتجزوا رهائن لابتزازهم

تمكنت شرطة مكة المكرمة، من القبض على 6 مقيمين استدرجوا رجلًا وامرأتين واحتجزوهم داخل شقة، وقاموا بتصويرهم وابتزازهم بنشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الهلال الأحمر يباشر حادث بالطائف

أوضح شادي عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه فرقتي إسعاف وطلب الدعم من فرق الصحة، موضحًا أنه باشرت الفرق الإسعافية حادث انقلاب المركبة الذي وقع صباح اليوم الخميس، على طريق الخرمة باتجاه رنية وقع على مركبة من نوع جمس تقل عددًا من الأشخاص .

وزارة الثقافة تطلق مبادرة دعم قطاع الموسيقى

قالت وزارة الثقافة، إن أكثر من 250 مدرسة أهلية وعالمية تقدمت لمبادرة دعم برامج الثقافة والفنون، في قطاع الموسيقى.

«أمن الطرق» يوجه تنبيهًا للسائقين بـ4 مناطق

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لقادة المركبات في أربع مناطق، بتوخي الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة بسبب نشاط في الرياح السطحية.

إزالة مجسم السيارات من كورنيش جدة

تم إزالة مجسم السيارات الضخم الواقع بكورنيش مدينة جدة، نهائيًا، ونقله إلى مكان آخر، ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إزالة المجسم من مكانه ونقله على شاحنة، دون تحديد المكان الجديد.

الحصيني يكشف حالة طقس الخميس

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا على معظم المناطق، مع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاعين الغربي والشرقي، اليوم الخميس، متوقعًا هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان.

الأرصاد تحذر من أمطار على 7 مناطق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة مثارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 7 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس.

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