أطلقتها وزارة الثقافة.. 250 مدرسة تتقدم لمبادرة دعم قطاع الموسيقى

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الثقافة، إن أكثر من 250 مدرسة أهلية وعالمية تقدمت لمبادرة دعم برامج الثقافة والفنون، في قطاع الموسيقى.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أن أكثر من 260 مدرسةً تقدّمت لمبادرة دعم برامج الثقافة والفنون التي أطلقتها «الثقافة»، لدعم المدارس الأهلية والعالمية التي تقيم برامج لا صفّية في قطاع الموسيقى.

وأشارت إلى أن التقديم ما زال مستمراً من خلال الرابط التالي:

وستقوم الوزارة –وفقًا للمبادرة- بدعم المدارس المتقدمة بالآلات والأدوات الموسيقية اللازمة لتطبيق البرنامج.

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