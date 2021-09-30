الصحة: انخفاض الحالات الحرجة لمرضى كورونا إلى 212 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 212 حالة، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 224 حالة بانخفاض قدره 12 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و53 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد لقاحات فيروس كورونا تجاوز 42 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

يشار إلى أن القطاعات الصحية أجرت (28,553,941) فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية ( PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

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