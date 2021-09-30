التسجيل في نظام نور.. الطريقة بالخطوات والشروط

الرياض - محمد عبدالله - بينّت منصة نور التعليمية الإلكترونية، طريقة وآلية وخطوات القيام بالتسجيل في النظام برقم الهوية، كما أوضحت اشتراطات ومتطلبات التسجيل.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور، من خلال نظام نور، متابعة المنهج التعليمي الخاص بهم والنتائج بمختلف المراحل التعليمية.

طريقة التسجيل في نظام نور

وعمدت وزارة التعليم، إتاحة التسجيل لأولياء الأمور في نظام نور باستخدام رقم الهوية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

- الدخول لمنصة نظام نور التعليمية من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني التالي (من هنا)

- أنقر على رابط تسجيل ولي الأمر.

- اختار تسجيل ولي الأمر.

- ادخل المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة في الحقول المخصصة لها وتشمل الاسم وبعض البيانات المطلوبة.

- اضغط على "تسجيل طالب جديد".

- اذكر صلة القرابة بالطالب.

- قم بإدخال بيانات الطالب وتشمل تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

- حدد صف الطالب.

- ادخل بيانات الطالب الشخصية وبيانات الاتصال والسكن.

- اختار المدرسة بحسب الإدارة التعليمية.

- انقر بالموافقة على الإقرار بصحة البيانات.

اشتراطات ومتطلبات التسجيل بنظام نور

ولفتت وزارة التعليم، إلى أن هناك مجموعة من الاشتراطات الضرورية والأساسية اللازمة التي لا بد من توافرها لكي يتمكن المستفيد من التسجيل في نظام نور، وهي:

- أن يكون الطالب المتقدم في نظام نور التحق بروضة أطفال معترف بها ومعتمدة في السعودية.

- لا بد من تقديم شهادة نمائية للطفل ويُثبت من خلالها قدراته النمائية ومهاراته.

- ينبغي حصوله على شهادة من قبل الروضة لكي تؤكد التحاقه بها.

- لا بد من تعيين أمر توصية للطفل والتوقيع عليه من الملحق الثقافي السعودي.

- يلزم أن تكون الروضة تابعة لوزارة التعليم السعودية، أما إذا كانت أجنبية لا بد من حصوله على شهادة تُثبت المهارات النمائية من قبل المعلمين.

وحددت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور، وتتمثل في التالي:

- شهادة ميلاد الطالب/ الطالبة وصورة منها.

- شهادة خاصة بالتطعيم وصورة منها.

- صورة شخصية للطالب وملف أخضر.

ما هو نظام نور؟

يتيح نظام نور لأولياء الأمور متابعة أداء الطلاب والدخول لتسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي، بالإضافة لتوفير خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية التي يجريها المعلمون ويتيح خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

ويتم الدخول إلى نظام نور من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، ثم اختيار نظام نور من أيقونة «الخدمات الإلكترونية» ثم إدخال البيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق الذي يظهر مختلفًا في كل مرة يتم الدخول للموقع عبر هذا الرابط (من هنا).

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