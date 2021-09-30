الارشيف / اخبار السعوديه

التعليم يطلق عددًا من البرامج التوعوية لحماية الطفل من الإيذاء

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - ‏أطلقت وزارة التعليم عدداً من البرامج التوعوية؛ لحماية الطفل من الإيذاء، وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية، والشراكات المجتمعية.

وحققت الوزارة خلال الفترة الحالية في إطلاق برنامج (السلامة الشخصية لرياض الأطفال نحو بيئة آمنة للطفل)، بالإضافة إلى إطلاق برنامـج (السـلامة الشخصية للطفل فـي مرحلة رياض الأطفـال للحمايـة مـن العنف والإيذاء)

كما نجحت في إطلاق برنامج التثقيف المنزلي، إصـدار دليل قواعد السلوك للأم والطفل)، وكذلك نجحت في إطلاق مشـروع المـدارس المعززة للسلوك الإيجابي.

كما أنجزت الوزارة الدليل الإجرائـي لخصائص النمو لمراحل التعليم، فضلًا عن برنامج رفق وعـدد مـن الأنشطة الثقافية والاجتماعيـة المعززة لشخصية الطالب وتقديره لذاته.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا