التعليم يطلق عددًا من البرامج التوعوية لحماية الطفل من الإيذاء

الرياض - محمد عبدالله - ‏أطلقت وزارة التعليم عدداً من البرامج التوعوية؛ لحماية الطفل من الإيذاء، وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية، والشراكات المجتمعية.

وحققت الوزارة خلال الفترة الحالية في إطلاق برنامج (السلامة الشخصية لرياض الأطفال نحو بيئة آمنة للطفل)، بالإضافة إلى إطلاق برنامـج (السـلامة الشخصية للطفل فـي مرحلة رياض الأطفـال للحمايـة مـن العنف والإيذاء)

كما نجحت في إطلاق برنامج التثقيف المنزلي، إصـدار دليل قواعد السلوك للأم والطفل)، وكذلك نجحت في إطلاق مشـروع المـدارس المعززة للسلوك الإيجابي.

كما أنجزت الوزارة الدليل الإجرائـي لخصائص النمو لمراحل التعليم، فضلًا عن برنامج رفق وعـدد مـن الأنشطة الثقافية والاجتماعيـة المعززة لشخصية الطالب وتقديره لذاته.