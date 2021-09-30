الصحة: 44 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547134 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 53 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536,178 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8716 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد لقاحات فيروس كورونا تجاوز 42 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

يشار إلى أن القطاعات الصحية أجرت (28,553,941) فحصًا مخبريًّا لفيروس كورونا في المملكة بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية ( PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

كانت المملكة احتلت المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

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