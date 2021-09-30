المجلس الأعلى للقضاء السعودي يصدر توجيها بشأن 57 قاضيا

أصدر المجلس الأعلى للقضاء السعودي توجيها لعدد 57 قاضيا بالعمل في المحاكم المختلفة بعد تدريبهم وتأهيلهم، وذلك خلال اجتماع المجلس في دورته الرابعة، التي بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضاء في المملكة.

ذكرت ذلك صحيفة "الرياض" السعودية ، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية عقد الاجتماع السادس في دورته الرابعة عبر تقنية الاتصال المرئي.

ولفتت الصحيفة، في تقرير عن القضاء السعودي، إلى أن الاجتماع تم عقده برئاسة رئيس المجلس المكلف وليد بن محمد الصمعاني، مشيرة إلى أنه جرى استعراض تقارير عن سير العمل في بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى في السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع أصدر بعض القررات بشأن الوضع المحاكم، إضافة إلى بحث الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية داخل المحاكم.

وذكرت الصحيفة أن القضاءة الـ 57، الذي صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء السعودي بحقهم خضوا للتدريبات اللازمة حتى يكونوا مؤهلين للعمل في محاكم الدرجة الأولى.

ونوهت الصحيفة إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء قرر أيضا ترقية عدد من القضاء.

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