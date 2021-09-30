حكام الامارات يعزون الملك سلمان بوفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.