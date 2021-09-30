السعودية | عقوبة صيد النمر العربي قد تصل إلى 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة صيد النمر العربي قد تصل إلى 30 مليون ريال إذا تكررت الجريمة خلال نفس العام.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها على تويتر، إن عقوبة صيد النمور العربية 400 ألف ريال وتتضاعف الغرامة حتى تصل 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار المخالفة.

ويصنف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة النمر العربي ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض، كما أن النمور العربية هي أصغر سلالات النمور حيث عاشت في شبه الجزيرة العربية منذ ما يقرب من 500 ألف عام وفي الأصل هو حيوان جبلي، والآن يعتبر النمر الوحيد الذي يعيش في الصحراء.