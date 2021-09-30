السعودية | بدءًا من الغد.. الحج والعمرة: رفع الطاقة الاستيعابية اليومية لـ100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - مكة المكرمة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ يوميًّا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن تطبيق هذه الحصة الاستيعابية سيبدأ من غد الجمعة، مؤكدًا تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضافت الوزارة، أنّه يمكن الحجز عبر تطبيق “توكلنا”.

وكانت الوزارة قد أعلنت في منتصف سبتمبر الجاري، تمكين وأداء ١٠ ملايين معتمر للعمرة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة، وتجاوز عدد التأشيرات مع بداية عمرة عام 1443هـ ١٢ ألف تأشيرة من مختلف الدول.

وأكّدت الوزارة تقديم الخدمة للمعتمرين والمصلين والزوار، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تحقق أمن وأمان وصحة الإنسان ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوّراته، داعية ضيوف الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازات الوقائية للحفاظ على سلامتهم.