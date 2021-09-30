شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 44 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 53 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • استكمال التحصين أهم خطوة في المرحلة القادمة

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 44 حالة مؤكدة، وتعافي 53 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 212 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547134 حالة، وعدد حالات التعافي 536178 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8716 وفاة - رحمهم الله جميعاً -.

وأكدت وزارة الصحة أن استكمال التحصين يُعـد أهم خطوة في المرحلة القادمة ليصبح المجتمع في مأمن من الفيروس - بإذن الله -، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على لقاح كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏