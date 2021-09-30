شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام : دعم القيادة وراء تحقيق التنمية العدلية الجزائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انعقد الاجتماع السنوي للنيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وحضور أصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة بدائرة النيابة العامة بمحافظة ينبع اليوم.

واستهل المعجب الاجتماع بكلمة ثمّن من خلالها ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، ما كان له أكبر الأثر في إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية الجزائية في المملكة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة هو استمرار للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، منوهاً بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت مؤخراً وأهمها اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الجزائية، وعرض تقارير مرئية لدوائر التفتيش والمتابعة، والتعاون الدولي، وجرائم البيئة، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والموارد البشرية، وجرى مناقشة المستجدات الجزائية في جرائم الاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية، والصلح والتصالح الجنائي.

واختتم اللقاء بعرض تقارير العمل الرقابي والتفتيشي على السجون ودور التوقيف وأماكن حفظ المضبوطات والأحراز للعام الماضي ومؤشرات قياس الأداء النيابي في ذلك والإجراءات التطويرية المرتبطة به.