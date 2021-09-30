شكرا لقرائتكم خبر عن المرئي والمسموع : تصنيف أكثر من 1000 فيلم منذ إطلاق السينما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتفي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتصنيفها لأكثر من 1000 فيلم سينمائي من مختلف دول العالم منذ إطلاق السينما في أبريل 2018م.

وأوضحت الهيئة أن قطاع السينما في المملكة يشهد نموًا لافتًا منذ إطلاقه رغم تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن شغف الجمهور لمشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة كان العامل الأساسي في إقبال منشآت توزيع الأفلام السينمائية لتقديم أكثر من 1000 فيلم للهيئة لتصنيفها عمريًا.

وأكدت أن القطاع مقبل على نقلة نوعية تشجع الشركات الوطنية وتجذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في هذا المجال لزيادة حجم السوق وتوفير مناخ من شأنه تنويع مصادر الدخل الاقتصادية واستحداث المزيد من الوظائف.

وأضافت الهيئة أنه إيماناً منها بقدرة السينما السعودية على أن تكون ذات تنافسية عالية فإنها تعتمد معايير عالية سواء من الناحية التشغيلية أو التصنيف العمري، لتقدم دور العرض أفضل تجربة سينمائية تناسب كافة الفئات العمرية، مؤكدة أنها ماضية في التوسع حتى تصل الدور إلى كافة مناطق ومدن المملكة.

وبدأت رحلة التصنيف العمري للأفلام السينمائية مع الفيلم الأميركي Black Panther (R15) في أبريل 2018م، أما أول فيلم سعودي تم تصنيف "رولم" (R12) فكان في مارس 2019م.

يذكر أن عدد دور السينما في المملكة وصل إلى 44 دارًا تضم 414 شاشة، و41547 مقعدًا.