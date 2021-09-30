، أمين "صندوق الشهداء" يشكر "السديس" على قبول وتوظيف أبناء الشهداء برئاسة الحرمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقديم الخدمات والامتيازات تجاه هذه الفئة الغالية

شكر مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على مبادرة الرئاسة في قبول أبناء شهداء الواجب الراغبين في الدراسة بمعهديْ وكليتي الحرمين وتوظيف، عدد منهم بالرئاسة.

جاء ذلك في خطاب بعثه الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين إلى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، شكر فيه على اللفتة الكريمة من قِبَل الرئاسة لأبناء شهداء الواجب، والتي تعبّر عن روح المبادرة وحرصها على التفاعل مع قضايا الوطن والمواطن؛ آملًا أن ترى ثمارها في المستقبل.

كما أكد في خطابه، أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الصندوق والجهات الحكومية ذات العلاقة بأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؛ حيث تعتبر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الجهات الفاعلة في خدمة مستفيدي الصندوق.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ قد وجه بتعيين وتوظيف عدد من أبناء شهداء الواجب بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقديم الخدمات والامتيازات كافة لأبناء شهداء الواجب؛ استشعارًا منها بأداء الواجب عليها تجاه هذه الفئه الغالية، لتكون لهم الأولوية في جميع الخدمات التي تقدّمها الرئاسة، والتي تتضمن أداء مناسك العمرة والحج، والتوظيف المباشر.