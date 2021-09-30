- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
احتفت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي باليوم الوطني 91 بطريقة مشوقة مبتكرة، طريقة تحكي قصة خيل الملك عبدالعزيز "عبية" و63 فارساً شاركوا في فتح الرياض بمعية المؤسس -طيب الله ثراه- إضافة لإقامة مناشط وفعاليات متنوعة تعبر عن حب الوطن ومشاعر الفرح بهذه المناسبة الغالية لدى جميع فئات المجتمع.
وتفصيلاً، احتفت إدارة تعليم الزلفي باليوم الوطني 91، بعدد الفعاليات والمناشط والبرامج، حيث نظمت برنامجاً بعنواناً "عبيّة" تضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج قام بها مجموعة من الفرسان، تحكي قصة خيل الملك عبدالعزيز، و63 فارساً الذين استطاعوا بمعيته -طيب الله ثراه- فتح الرياض وبداية عهد الدولة السعودية الثالثة، وتخلل العرض التمثيلي استقبال الأبطال 63 بالعرضة السعودية.
وتضمّنت الفعاليات تنظيم بطولة لقفز الحواجز، وسباق الخيل، وكأس لليوم الوطني، إضافة إلى تنظيم أركان فنية ومجالس شعبية في قرية علقة التراثية، مع مشاركة السيارات الكلاسيكية.
واشتملت البرامج على إقامة ندوة افتراضية تاريخية وطنية، إضافةً إلى تنظيم منافسات رياضية متنوعة، حضرها مدير "التعليم" محمد الطريقي ومساعده للشؤون التعليمية وعدد من قيادات التعليم والمسؤولين وأعيان المجتمع.
يشار إلى أن "عبية" كان الاسم الذي تحمله الفرس المفضلة لدى الملك عبدالعزيز. وتشتهر هذه الفرس على نطاق واسع بين السعوديين؛ لكونها الفرس التي امتطاها الملك عبدالعزيز خلال معاركه لتوحيد منطقة نجد، قلب المملكة العربية السعودية، ومن ثم تأسيس المملكة.
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 01:03 PM
عرضة وندوة وسباق وكأس وأركان فنية ومجالس شعبية في القرية التراثية"عبية" المؤسس و63 فارساً تحكي فتح الرياض باحتفالات "تعليم الزلفي" باليوم الوطني
احتفت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي باليوم الوطني 91 بطريقة مشوقة مبتكرة، طريقة تحكي قصة خيل الملك عبدالعزيز "عبية" و63 فارساً شاركوا في فتح الرياض بمعية المؤسس -طيب الله ثراه- إضافة لإقامة مناشط وفعاليات متنوعة تعبر عن حب الوطن ومشاعر الفرح بهذه المناسبة الغالية لدى جميع فئات المجتمع.
وتفصيلاً، احتفت إدارة تعليم الزلفي باليوم الوطني 91، بعدد الفعاليات والمناشط والبرامج، حيث نظمت برنامجاً بعنواناً "عبيّة" تضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج قام بها مجموعة من الفرسان، تحكي قصة خيل الملك عبدالعزيز، و63 فارساً الذين استطاعوا بمعيته -طيب الله ثراه- فتح الرياض وبداية عهد الدولة السعودية الثالثة، وتخلل العرض التمثيلي استقبال الأبطال 63 بالعرضة السعودية.
وتضمّنت الفعاليات تنظيم بطولة لقفز الحواجز، وسباق الخيل، وكأس لليوم الوطني، إضافة إلى تنظيم أركان فنية ومجالس شعبية في قرية علقة التراثية، مع مشاركة السيارات الكلاسيكية.
واشتملت البرامج على إقامة ندوة افتراضية تاريخية وطنية، إضافةً إلى تنظيم منافسات رياضية متنوعة، حضرها مدير "التعليم" محمد الطريقي ومساعده للشؤون التعليمية وعدد من قيادات التعليم والمسؤولين وأعيان المجتمع.
يشار إلى أن "عبية" كان الاسم الذي تحمله الفرس المفضلة لدى الملك عبدالعزيز. وتشتهر هذه الفرس على نطاق واسع بين السعوديين؛ لكونها الفرس التي امتطاها الملك عبدالعزيز خلال معاركه لتوحيد منطقة نجد، قلب المملكة العربية السعودية، ومن ثم تأسيس المملكة.
، "عبية" المؤسس و63 فارساً تحكي فتح الرياض باحتفالات "تعليم الزلفي" باليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "عبية" المؤسس و63 فارساً تحكي فتح الرياض باحتفالات "تعليم الزلفي" باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.