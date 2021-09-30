الليمون والسمن والإقط.. «ريف» يوضح الأنشطة المشمولة بالدعم

الرياض - محمد عبدالله - أوضح برنامج التنمية الريفية المستدامة "منصة ريف"، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الأنشطة الزراعية والصناعات الريفية المشمولة بدعم البرنامج.

وشاركت منصة ريف، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، موضحة خلالها أن البرنامج يوفر الدعم لكافة مزارعي أشجار الليمون في المملكة وفق الضوابط والشروط والمتطلبات.

برنامج ريف ودعم الأنشطة الريفية

وحدد برنامج التنمية الريفية المستدامة، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، موقفه من دعم بعض الأنشطة والمنتجات المتصلة بالريف ومربي الماشية من ذلك صناعة السمن - الإقط.

وجاء ذلك في رد منصة ريف، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، على استفسار أحد المستخدمين من المستفيدين بشأن إذا كان دعم صناعة السمن- الأقط قد توقف أم لا.

وفي هذا الإطار، أشارت برنامج ريف، إلى أن السمن- الإقط يعتبر من ضمن الأنشطة المدعومة في برنامج الأسر المنتجة حسب الميز النسبية الزراعية بالمناطق.

هل يؤثر قرض العمل الحر على دعم ريف؟

وعلى صعيد آخر، كشف برنامج التنمية الريفية المستدامة، حول علاقته بقرض العمل وإذا ما كان يمكن أن يتأثر الدعم الخاص بالبرنامج، سواء بالرفض أو التقليل في حالة حصول المستفيد على قرض عمل حر.

وأوضحت منصة ريف، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن قرض العمل الحر لا يؤثر إطلاقًا على برنامج التنمية الريفية المستدامة ولا علاقة له بالدعم المقدم من البرنامج للمزارعين ومربي الماشية.

ضوابط برنامج دعم ريف

وأوضحت منصة ريف، آلية وطريقة وكيفية القيام بالتسجيل على دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املأ كافة البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاث الذي يقدمه دعم الريف.

- أدخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.

ما هو برنامج ريف؟

وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (منصة ريف)، تم تدشينه تعزيزاً لقدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

ويعمل برنامج ريف من أجل ضمان سهولة تأمين والحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".

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