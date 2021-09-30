برنامج ريف يحدد أنشطة الثروة السمكية التي يشملها الدعم

الرياض - محمد عبدالله - كشف برنامج التنمية الريفية المستدامة "منصة ريف"، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أنشطة الثروة السمكية التي يدعمها ويشملها دعم البرنامج.

جاء ذلك خلال رد برنامج ريف، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، على استفسار أحد المستخدمين حول إمكانية دعم البرنامج لاستصدار وثيقة عمل حر لصيد الأسماك وبيعها.

برنامج ريف والأنشطة السمكية

وأوضحت منصة ريف، أنه يمكن للمستفيد أو طالب الدعم التقدم بتسجيل طلب وثيقة العمل الحر من خلال منصة البوابة الإلكترونية للعمل الحر والتي يمكن الانتقال لها مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأضاف برنامج التنمية الريفية المستدامة، أن أنشطة الثروة السمكية التي يشملها دعم برنامج ريف وتتمثل هذه الأنشطة في المجالات التالية:

- المنتجات من الصدف.

- إنتاج الأسماك المجففة(المالح).

- صناعة شباك صيد الأسماك.

- صيد الأسماك.

- فرز الأسماك.

- تعبئة وتغليف وتجهيز الأسماك.

- صناعة أدوات الصيد المختلفة.

شروط التسجيل ببرنامج ريف

وأوضحت منصة ريف، شروط الضرورية اللازمة والواجب توافرها من أجل عملية تسجيل الطلب على دعم الريف التي يجب أن تتوافر في المتقدمين والراغبين في التسجيل من الأسر المنتجة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي / سعودية الجنسية.

- ألا يكون المتقدم / المتقدمة يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

- ألا يقل عمر المتقدم / المتقدمة عن 22 عام.

- أن يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

- أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع.

- ألا يزيد الراتب الخاص بـ المتقدم / المتقدمة عن ستة آلاف ريال سعودي.

- لا تتجاوز برامج دعم الريف ثلاثة برامج فقط.

- امتلاك المتقدم / المتقدمة حساب بنكي.

ما هو برنامج ريف؟

وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (منصة ريف)، تم تدشينه تعزيزاً لقدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

ويعمل برنامج ريف من أجل ضمان سهولة تأمين والحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".

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