هيئة الزكاة: البناء الذاتي للمسكن الأول غير معفى من الضريبة

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية لا يشمل مواد البناء الذاتي للمسكن الأول، ولكنه يسري على المسكن الأول الجاهز للسكن الذي لا تزيد قيمته عن مليون ريال.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن (1,000,000) ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن، ولا يسري الأمر الملكي على البناء الذاتي».

وقال المواطن في استفساره: هل البناء الذاتي للمسكن الأول فيه إعفاء من الضريبة على المواد؟ وذلك أسوة في شراء بيت جاهز وإعفائه من الضريبة والتي تشمل كامل تكاليفه؟

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