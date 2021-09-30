«سفارة المملكة بالفلبين» تحذر من مكاتب وهمية لاستقدام العمالة

الرياض - محمد عبدالله - حذرت السفارة السعودية في الفلبين، المواطنين، من التعاقد مع جميع أنواع العمالة من خلال مكاتب وهمية حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب والاحتيال .

وذكرت السفارة –في بيان لها عبر تويتر- أنها تود تحذير المواطنين الراغبين في التعاقد مع مختلف أنواع العمالة من الفلبين، بأن يتم ذلك عبر مكاتب استقدام رسمية ومعتمده، ووفقًا لقوانين وأنظمة الاستقدام التي نصت عليها واعتمدتها كل من وزارة الموارد البشرية في المملكة ووزارة العمل الفلبينية بموجب اتفاقيات مشتركة، وليس عبر الوسطاء والسماسرة، لكي يتم حفظ حقوق الطرفين صاحب العمل والعامل.

وعبرت السفارة عن أملها التقيد والالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستقدام، حتى لا يتعرض المواطن العمليات النصب والاحتيال من قبل أشخاص ووسطاء ومكاتب وهمية وذلك حفظًا لحقوقهم.

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