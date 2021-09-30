بالفيديو.. طالبة تركض بأقصى سرعة للحاق بحافلة المدرسة

الرياض - محمد عبدالله - ‏تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أثناء محاولة فتاة الركض بأقصى سرعة للحاق بأتوبيس المدرسة الذي فاتها حرصًا منها على الحضور ومتابعة يومها الدراسي.

وقال فيصل العبد الكريم، رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض: "طالبة تركض بالشارع تحاول اللحاق بباص المدرسة الذي تحرك عنها، تخيلت ما يجول في خاطرها وهي تركض مكسور خاطرها".

وتابع: "والله هذه التي تستحق التكريم من وزارة التعليم وسيارة خاصة توصلها لمدرستها ويهتم بها الإعلام!".

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