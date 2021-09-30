الكلاب الضالة تنتشر بأحياء البكيرية.. والأهالي يطالبون «البلدية» بالتدخل

الرياض - محمد عبدالله - بعد تكرار حوادث الكلاب الضالة في الرياض والقصيم ووادي الدواسر والأحساء، وقتلها للأطفال وإصابة بعضهم بجروح خطيرة، يتخوف سكان البكيرية بالقصيم من تكرار تلك الحوادث في أحياء مدينتهم، حيث تنتشر بها أعداد كبيرة من هذه الكلاب.

ويزداد خطر الكلاب الضالة في الأحياء الشمالية بالبكيرية الواقعة بالقرب من السوق التجاري، وكذلك أحياء المنار والصفا والقادسية والرياض.

من جانبهم، عبّر أهالي البكيرية عن استيائهم من انتشار أعداد كبيرة من الكلاب الضالة في وسط تلك الأحياء، والتي باتت تتجول بالقرب من المنازل وتشكّل خطورة كبيرة على السكان خاصة الأطفال، لتصبح تلك الأحياء مرتعًا لهذه الكلاب الضالة المفترسة، دون إيجاد حلول جذرية لوقف انتشارها وإبعادها عن النطاق العمراني من قبل الجهات المعنية.

وأوضح أهالي البكيرية أن انتشار الكلاب الضالة بالأحياء يشكّل خطرًا على البيئة والإنسان ويسهم بانتشار الأمراض، فضلًا عن تسببها بنشر الروائح الكريهة والحشرات والبعوض حولها وحول بقايا الأطعمة التي تتركها بعد تناولها بشوارع الأحياء.

وأشاروا إلى أن ضرر الكلاب الضالة لم يقتصر على ما يمكن أن تسببه من مهاجمة وعض، بل إنها أصبحت تشكل إزعاجاً كبيراً بأصواتها ونباحها، خاصة في أوقات الليل المتأخرة ما يزيد خوف وقلق الأطفال.

وناشد أهالي تلك الأحياء، بلدية البكيرية، بالعمل على إيجاد حلول لانتشار الكلاب الضالة وإبعادها عن أحيائهم، والتي باتت تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة أطفالهم، قبل وقوع حوادث افتراس للكلاب على الأطفال.

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