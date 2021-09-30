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السعودية.. المرور يبدأ إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة

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محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

بدأت الإدارة العامة للمرور في السعودية، إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة والتي يرغب مالكوها في اقتنائِها.

 

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها بتويتر، عن ضوابط إصدار اللوحات وتمثلت في مايلي..

 

- طلب مالك المركبة اقتنائها.

 

- سداد الرسوم المقررة للتسجيل مرة واحدة.

 

- لايسري عليها إجراء التجديد، ولايتم إخضاعها للفحص الفني والتأمين.

 

- لايسمح لها بالسير على الطرق، وفي حال السير بها فيعد ذلك مخالفة مرورية.

 

يذكر أن القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء تعد مخالفة تتراوح غرامتها بين 500 ريال في حدها الأدنى، و900 ريال في حدها الأعلى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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