شكرا لقرائتكم خبر عن العراقي "سعودي": استضافة المملكة للعراق تنير الخارطة الثقافية للبلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الشاعر العراقي قاسم سعودي بأن استضافة المملكة لجمهورية العراق كضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب؛ تنير الخارطة الثقافيةللبلدين وتمنح الثقافتين العريقتين فرصة للتقارب والالتصاق بشكل حيوي وأكثرجدية من ذي قبل.

وقال: "كلنا نتمنى المزيد من التعاون والتفاعل في المهرجانات الشعرية والملتقيات الأدبية والفنية لإثراء مخرجات هذه اللقاءات الثقافية العراقيةالسعودية؛لإطلاق مسافات أخرى من التعاون الأدبي والمعرفي، الذي يمتد لمنح الكثير من الضوء إلى البوصلة الثقافية التي ستغمر بنورها الآفاقالمجتمعية والاقتصادية والتعليمية بشكل عام".

وبيّن سعودي: "القاطرة الثقافية التي ستنطلق من بغداد إلى الرياض؛ ستحمل معها الكثير من الأمل وشغف ملامسة فضاءات معرض الرياضالدولي للكتاب؛ لأنها تمثل الكثير من العوالم والرؤى التفاعلية، وتعد لحظة فارقة تمثل وعياً ثقافياً متميزاً، ولحظة تأتي محملة بالكثير من سحر التلاقيولذة الاكتشاف والتعاون النبيل".

وعن أزمة القراءة التي يعاني منها المجتمع العربي في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قال: "أرى أن معارض الكتب وملتقياتالنشر العربي وحواريات المكتبات المدرسية والمناهج الدراسية يمكن أن تكون حلولاً جذرية تلامس مخرجات الأزمة الثقافية بشكل عام، بالإضافة إلىتشجيع ودعم ثقافة النشر وإثراء فعل القراءة من خلال مبادرات في المدرسة والبيت والمراكز التجارية والمطارات والمستشفيات".

مشيراً إلى أن المشهد الثقافي العراقي يتطور بشكل مثمر على صعيد كافة الأشكال الأدبية، وقال: "هناك دفع لعملية الإنتاج الكتابي المتنوع، سواءمن الجهات الحكومية أو الخاصة بالعراق، أو دور النشر الأخرى التي حققت حضوراً ملهماً في مختلف المعارض العربية والعالمية، مما ساهم فيإنتاج المبدع العراقي للكثير من الإصدارات الأدبية الروائية والشعرية والفكرية".