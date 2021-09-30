البريد السعودي والمركز الوطني للفعاليات يوقّعان مذكرة تفاهم

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الدمام - شريف احمد - المركز الوطني للفعاليات يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة البريد السعودي "سبل"

وقع المركز الوطني للفعاليات ومؤسسة البريد السعودي (سبل) مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون في تطوير وبحث فرص التعاون المستقبلية فيما يتعلق بتفعيل الخدمات الذكية والبيانات التي تخلق فرص ومنتجات مشتركة، ودراسة تطوير وتنفيذ أعمال في مجال الخدمات اللوجستية اللازمة للفعاليات ومواسم السعودية، وذلك في فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية في الرياض.

ووقع المذكرة من طرف المركز المدير العام للمركز المكلف فيصل بن سعيد بافرط، ومن مؤسسة البريد "سبل" نائب الرئيس للمبيعات ريان بن أنس الشريف.

وتضمنت المذكرة على توفير مزايا خدمة الناشر التجاري وتقديم خدمات بيانات المواقع من المنصة لإدارة السمعة الرقمية وصولاً إلى إرضاء العملاء، وتوفير خدمات أدوات التحول الرقمي مثل تحديد الموقع الجغرافي، الخرائط الداخلية، المحادثات الحية والجولات الافتراضية، وتوفير خدمات التغيير في السلوك الرقمي مثل الحجز عن طريق جوجل، ونظام دعم القرارات، ودليل موقف السيارات ودليل الأنشطة التجارية، وتوفير الخدمات اللوجستية من مخازن وإدارتها فيما يتوافق مع المواسم والفعاليات من متاجر وغيرها، وتوفير خدمات التوصيل من المخزن إلى العميل مع توفير خدمة تتبع الطلبات للعملاء.

كما اشتملت المذكرة على بحث إمكانية انشاء مكاتب أو فروع للبريد السعودي في المواقع التي تخدم الطرفين، والتعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات وبما يخدم الأعمال والخدمات المقدمة من الطرفين، والاستفادة من خدمة البريد الممتاز والغرف البريدية المقدمة من قبل الطرف الثاني بما يخص المراسلات وتوصيل الطرود.

ويأتي توقيع هذه المذكرة من المركز الوطني للفعاليات ومؤسسة البريد السعودي (سبل) استكمالاً للدور الذي يضطلع به المركز في تطوير القطاع الحيوي الواعد