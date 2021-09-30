، أمسية استثنائية و240 فندقاً وأكثر.. "إكسبو 2020 دبي" يتهيأ لإسعادك ليلاً ،

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ينتظر الملايين حول العالم في خلال ساعات انطلاق "إكسبو 2020 دبي"، هذا الحدث الاستثنائي الذي يستمر لمدة 6 أشهر.
وسيكون "إكسبو 2020 دبي" أكبر حدث عالمي في ظل أزمة كورونا، وأول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
ومع أكثر من 200 مشارك، من بينهم دول ومنظمات وشركات ومؤسسات تعليمية، يفتح الحدث أبوابه للزوار يومياً منذ الأول من أكتوبر وحتى 31 مارس 2022 طيلة أيام الأسبوع، من 10 صباحاً وحتى 12 ليلاً من السبت للأربعاء، و10 صباحاً حتى 2 ليلاً يومي الخميس والجمعة.
وبحشب "سكاي نيوز عربية"، يمتد "إكسبو 2020 دبي" على مساحة 4.38 كيلومتراً مربعاً في منطقة دبي الجنوب، وهو على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي في موقع يسهل الوصول منه إلى مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي ومحطات الرحلات البحرية في المدينتين.
ويبث حفل الافتتاح لهذا الحدث الاستثنائي مساء الخميس، على الهواء مباشرةً عبر أكثر من 430 موقعاً في أنحاء الإمارات.
ويعرض أكثر من 240 فندقاً في الإمارات أمسية افتتاح "إكسبو 2020 دبي"، تشمل فنادق روف وأرماني والعنوان وفيدا من إعمار، بالإضافة إلى فنادق أكور وماريوت وهيلتون وفنادق (آي إتش جي) وفنادق روتانا، وفنادق مجموعة جميرا، وفنادق حياة، وفندق أتلانتس النخلة.
كما يعرض حفل الافتتاح الرسمي لـ"إكسبو 2020 دبي" في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، إلى جانب فعاليات لمشاهدة الحفل ينظمها الشركاء، مثل طيران الإمارات ودلسكو، ومجموعة ترمينوس، ولوريال، ونيسان.
وتعرض بعض الشركات الكبرى في الإمارات حفل الافتتاح داخل مقراتها، ومنها فروع جاشنمال، والمراكز التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وفروع ميدكلينيك، وفي وجهة سيتي ووك دبي، وداخل نادي زعبيل للسيدات، وفروع شرف دي جيه، ونخيل مول، وابن بطوطة مول، ومراكز فيتنس.
ويعقب حفل الافتتاح في اليوم التالي 3 عروض للألعاب النارية في أنحاء مختلفة من دبي بمناسبة انطلاقة فعاليات الحدث الدولي وفتح أبوابه للجمهور.
وتقام فعاليات الألعاب النارية، مساء الجمعة، الأول من أكتوبر، في تمام الساعة 08.20 بالتوقيت المحلي، في دبي فستيفال سيتي، وذا بوينت (نخلة جميرا)، وبرواز دبي.
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 11:10 AM
حدث عالمي هو الأكبر في ظل أزمة "كورونا" وانطلاقة تضم 200 مشاركأمسية استثنائية و240 فندقاً وأكثر.. "إكسبو 2020 دبي" يتهيأ لإسعادك ليلاً
ينتظر الملايين حول العالم في خلال ساعات انطلاق "إكسبو 2020 دبي"، هذا الحدث الاستثنائي الذي يستمر لمدة 6 أشهر.
وسيكون "إكسبو 2020 دبي" أكبر حدث عالمي في ظل أزمة كورونا، وأول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
ومع أكثر من 200 مشارك، من بينهم دول ومنظمات وشركات ومؤسسات تعليمية، يفتح الحدث أبوابه للزوار يومياً منذ الأول من أكتوبر وحتى 31 مارس 2022 طيلة أيام الأسبوع، من 10 صباحاً وحتى 12 ليلاً من السبت للأربعاء، و10 صباحاً حتى 2 ليلاً يومي الخميس والجمعة.
وبحشب "سكاي نيوز عربية"، يمتد "إكسبو 2020 دبي" على مساحة 4.38 كيلومتراً مربعاً في منطقة دبي الجنوب، وهو على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي في موقع يسهل الوصول منه إلى مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي ومحطات الرحلات البحرية في المدينتين.
ويبث حفل الافتتاح لهذا الحدث الاستثنائي مساء الخميس، على الهواء مباشرةً عبر أكثر من 430 موقعاً في أنحاء الإمارات.
ويعرض أكثر من 240 فندقاً في الإمارات أمسية افتتاح "إكسبو 2020 دبي"، تشمل فنادق روف وأرماني والعنوان وفيدا من إعمار، بالإضافة إلى فنادق أكور وماريوت وهيلتون وفنادق (آي إتش جي) وفنادق روتانا، وفنادق مجموعة جميرا، وفنادق حياة، وفندق أتلانتس النخلة.
كما يعرض حفل الافتتاح الرسمي لـ"إكسبو 2020 دبي" في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، إلى جانب فعاليات لمشاهدة الحفل ينظمها الشركاء، مثل طيران الإمارات ودلسكو، ومجموعة ترمينوس، ولوريال، ونيسان.
وتعرض بعض الشركات الكبرى في الإمارات حفل الافتتاح داخل مقراتها، ومنها فروع جاشنمال، والمراكز التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وفروع ميدكلينيك، وفي وجهة سيتي ووك دبي، وداخل نادي زعبيل للسيدات، وفروع شرف دي جيه، ونخيل مول، وابن بطوطة مول، ومراكز فيتنس.
ويعقب حفل الافتتاح في اليوم التالي 3 عروض للألعاب النارية في أنحاء مختلفة من دبي بمناسبة انطلاقة فعاليات الحدث الدولي وفتح أبوابه للجمهور.
وتقام فعاليات الألعاب النارية، مساء الجمعة، الأول من أكتوبر، في تمام الساعة 08.20 بالتوقيت المحلي، في دبي فستيفال سيتي، وذا بوينت (نخلة جميرا)، وبرواز دبي.
، أمسية استثنائية و240 فندقاً وأكثر.. "إكسبو 2020 دبي" يتهيأ لإسعادك ليلاً ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.