، مركز زراعة القوقعة بـ"طبية مكة" يحصد شهادة اعتماده كتصنيف A من "الصحة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب اجتياز عملية التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة حول خدمات التأهيل

حقق مركز زراعة القوقعة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، شهادة اعتماد من الإدارة العامة للمراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بوزارة الصحة، عقب اجتياز عملية التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة، والنجاح في تطبيق المعايير المعتمدة في وزارة الصحة، والتي على إثرها تم منح شهادة الاعتماد لتشغيل مركز زراعة القوقعة، والتي تشمل خدمات تأهيل ما بعد الزراعة من الفئة "A" ولمدة سنتين.

وأوضح مدير مركز صحة الرأس والعنق وجراحة قاع الجمجمة الدكتور سعيد الغامدي، أن البرنامج يشتمل على برنامج التأهيل السمعي اللغوي ما بعد الزراعة؛ حيث تم زراعة ما يقارب من ١٠٠ حالة منذ بداية انطلاقة المركز في عام 2018، وتشمل عددًا من الحالات المعقدة جراحيًّا، مثل حالات متلازمة البارتر dilated vestibular aqueduct وحالات القناة الدهليزية المتوسعة، وحالات متلازمة كوجان.

وأضاف الغامدي أنه تم إجراء عملية زراعة لحالة في عمر ١١ شهرًا، وتعتبر أصغر حالة تم اكتشافها والبدء في علاجها في وقت مبكر، ليحصل المريض على أكبر استفادة من الزراعة في وقت مبكر.

واختتم بأنه تتم زراعة حالات الأطفال بالتعاون مع مستشفى الأطفال بمكة المكرمة في سن ١٣ سنة وأقل؛ حيث يهدف البرنامج إلى الحد من الإعاقة السمعية، وتقليل مشاكلها ومضاعفاتها، وتوفير حياة معيشية طبيعية للمستفيدين من المرضى.