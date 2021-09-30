أمين منطقة الرياض يعتمد اشتراطات المطابخ السحابية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن أمين منطقة الرياض، فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، عن اعتماد اشتراطات المطابخ السحابية، بهدف خلق البيئة الممكنة للقطاع الخاص ولرواد الأعمال.

وقال فيصل بن عياف –عبر حسابه على تويتر- إننا ندرك في أمانة المنطقة أهمية مواكبة التحولات التقنية والاقتصادية السريعة لنتمكن معًا من تحقيق طموحات مدينة الرياض، ومن هذا المنطلق، اعتمدنا اشتراطات المطابخ السحابية بهدف خلق البيئة الممكنة للقطاع الخاص ولرواد الأعمال، ما يعزز من ميزة المدينة التنافسية وينمي اقتصادها.

والمطابخ السحابية هي منشآت تقدم خدمات تجارية خاصة بإعداد وجبات الطعام أو العمل على تحضيرها بصورة نهائية، وتسليم الطلبات لمندوبي توصيل التطبيقات الالكترونية لتوصيلها للعملاء دون فتح ابوابها للجمهور.

وتوفر المطابخ السحابية مرونة أكبر لأكثر من علامة تجارية، يمكنها استخدام البنية التحتية للمطبخ في موقع واحد.

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