«أمن الطرق» توجه تنبيهًا لقادة المركبات في 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لقادة المركبات في أربع مناطق، بتوخي الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة بسبب نشاط في الرياح السطحية.

وذكرت قوات أمن الطرق –عبر تويتر- أنها تنبه مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة حائل في كلٍّ من (الحائط -الشملي- بقعاء- حائل)، بأن المنطقة قد تشهدُ نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنّ في مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وتنبه مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كلٍّ من (الأفلاج - السليل- وادي الدواسر – الدوادمي - عفيف)، من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنّ في مدى الرؤية الأفقية.

كما تنبه مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من ( الحناكية -المهد) بأن المنطقة قد تشهدُ نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنّ في مدى الرؤية الأفقية.

وكذلك منطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ( الخرمة - المويه- تربة- رنية – الليث - القنفذة)، والتي قد تشهدُ نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنّ في مدى الرؤية الأفقية.

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