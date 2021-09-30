تنبيهات الأرصاد: 7 مناطق تتأثر بالأمطار والسحب الرعدية والأتربة.. الخميس

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة مثارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 7 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس.

سحب رعدية ممطرة

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق جازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال المع، محايل» والباحة «العقيق، بلجرشي، الباحة» و «الطائف» بمكة المكرمة تشهد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

أمطار رعدية وأتربة

فيما تهطل الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على مواقع «النماص، تنومة» بمنطقة عسير، و«أضم، العرضيات، ميسان» بمكة المكرمة.

وفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية على مناطق حائل «الحائط، الشملي، بقعاء، حائل» والرياض «الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، عفيف» والمدينة المنورة «الحناكية، المهد» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية، القنفذة، الليث».

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