بالفيديو.. ولادة صغير نمر عربي نادر في العلا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن ولادة صغير نمر عربي نادر، مشيرة إلى أن أهمية هذه الولادة الناجحة تكمن في كونها تمنح بارقة أمل الأوان لم يفت بعد لإنقاذ النمر العربي.

وذكرت الهيئة –عبر موقعها الإلكتروني- أنها تركز على حماية ورعاية وزيادة أعداد القطط الكبيرة، من خلال تحقيقها الأهداف طويلة الأجل المتمثلة في إطلاق النمر العربي في المناطق البرية المحمية في العلا.

وقال مدير عام إدارة المحميات الطبيعية، أحمد المالكي، إن إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض مثل النمور العربية أمر بالغ الأهمية لحماية كوكبنا واستعادة التوازن الطبيعي لنظامنا البيئي المتكامل.

اقرأ أيضا:

النمر العربي.. معلومات جديدة عن موطنه وأعداداه