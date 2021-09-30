الحصيني عن طقس الخميس: أجواء حارة نهارًا وأمطار على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا على معظم المناطق، مع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاعين الغربي والشرقي، اليوم الخميس.

وأشار الحصيني –عبر تويتر- إلى أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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