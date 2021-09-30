السعودية تسابق الزمن لإطلاق «فورمولا 1».. طلب هائل على التذاكر

الرياض - محمد عبدالله - تضاعف المملكة عدد ساعات العمل، تحضيرًا لأول ظهور لها في مارثون «فورمولا 1»، المقرر إطلاق فعالياته بمدينة جدة في الفترة ما بين 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.

ويعمل المنظمون للحدث العالمي على مدار الساعة، لوضع اللمسات الأخيرة على مسار المارثون، والمباني التي لا يزال بعضها قيد الإنشاء، بحسب موقع «فرانس 24».

ومن المقرر أن تمتد الدائرة المضاءة بطول 6,175 متر (3.8 ميل) وهى ثاني أوسع حلبة في سباقات من هذا النوع، فضلًا عن أنها تضم 27 زاوية.

وأشار تقرير الموقع الفرنسي إلى تصريحات رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد الفيصل، التي قال فيها «هناك إقبال هائل على التذاكر، حتى في الوقت الذي لا يزال فيه السفر صعبًا بسبب جائحة كورونا».

وفي سياق مؤتمر صحفي، برر الفيصل ارتفاع أسعار التذاكر، وتراوحها ما بين 2000 إلى 35 ألف ريال سعودي، مؤكدًا أن السباق تكلف كثيرًا، ومن المعتاد تعويض التكلفة من خلال بيع التذاكر، فضلًا عن مصادر أخرى، من بينها الإعلانات والجهات المحلية الراعية. لكنه أعرب في الوقت نفسه عن توقعات بإقبال كبير، خاصة من أوروبا والولايات المتحدة.

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