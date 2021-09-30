الغذاء والدواء: النظارات الطبية والعدسات اللاصقة خاضعة لمتابعة الهيئة

الرياض - محمد عبدالله - جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، التأكيد على متابعتها جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية والنظارات الطبية، وآلية الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بها.

وقالت الهيئة، إنَّها تتابع الأجهزة والمستلزمات الطبية والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها أثناء وبعد تسويقها، للتأكد من سلامتها وجودتها وفعاليتها وضمان عدم تأثيرها على صحة الإنسان.

وتابعت، أنه حال وجود مخالف يمكن الاتصال بمركز الاتصال الموحد "بيّنة" على الرقم 935 لإحالة بلاغك إلى الجهة المختصة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، حول النظارات التي تباع في مراكز البصريات طبية أو شمسية، ومدى إشراف الهيئة عليها، والضرر من عدسات النظارات الشمسيه المقلدة.

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