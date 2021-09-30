، بحيلة ذكية.. شاهد كيف اصطاد تمساحًا عملاقًا بصندوق قمامة ،

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فوجئ أب أمريكي بضيف غير مرحّب به في حديقة قُرب منزله بولاية فلوريدا، واضطر للتعامل معه بالأدوات المتاحة أمامه، والتي لم تزد عن صندوق قمامة بلاستيك فارغ.
وقد نجح يوجين بوزي (26 عامًا) في الإمساك بتمساح ضخم، مستعينًا بحاوية قمامة حبس الزاحف العملاق داخلها؛ حسب "سكاي نيوز".
وقال "يوجين بوزي" لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية: إن أطفاله نبهوه إلى وجود التمساح، وهو يتجول في الحديقة أمام منازل الجيران، وقد صدم عندما رأى حجمه، وخاف على أطفاله وأطفال الجيران؛ فقرر أن يتخلص منه.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو للشاب ممسكًا بحاوية القمامة الفارغة وهو يدفعها أمامه في مواجهة التمساح الضخم، وعندما ظن الحيوان أن الصندوق حيوان آخر، دخل في مواجهة مع الصندوق المفتوح، وبعدها دخل في الصندوق، وحبسه "بوزي" بداخله ثم أغلق الغطاء بسلاسة.
وعقب انتشار الفيديو، أطلق عليه المشاهدون لقب "رجل فلوريدا" بسبب الطريقة الذكية التي نجح بها في الإمساك بالتمساح.
وتوجه "بوزي" إلى بحيرة قريبة حيث أطلق التمساح، قبل أن يفر من أمامه خوفًا من الانتقام.
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 09:43 AM
خوفه على أطفاله دفعه لهذه المواجهة المخيفةبحيلة ذكية.. شاهد كيف اصطاد تمساحًا عملاقًا بصندوق قمامة
فوجئ أب أمريكي بضيف غير مرحّب به في حديقة قُرب منزله بولاية فلوريدا، واضطر للتعامل معه بالأدوات المتاحة أمامه، والتي لم تزد عن صندوق قمامة بلاستيك فارغ.
وقد نجح يوجين بوزي (26 عامًا) في الإمساك بتمساح ضخم، مستعينًا بحاوية قمامة حبس الزاحف العملاق داخلها؛ حسب "سكاي نيوز".
وقال "يوجين بوزي" لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية: إن أطفاله نبهوه إلى وجود التمساح، وهو يتجول في الحديقة أمام منازل الجيران، وقد صدم عندما رأى حجمه، وخاف على أطفاله وأطفال الجيران؛ فقرر أن يتخلص منه.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو للشاب ممسكًا بحاوية القمامة الفارغة وهو يدفعها أمامه في مواجهة التمساح الضخم، وعندما ظن الحيوان أن الصندوق حيوان آخر، دخل في مواجهة مع الصندوق المفتوح، وبعدها دخل في الصندوق، وحبسه "بوزي" بداخله ثم أغلق الغطاء بسلاسة.
وعقب انتشار الفيديو، أطلق عليه المشاهدون لقب "رجل فلوريدا" بسبب الطريقة الذكية التي نجح بها في الإمساك بالتمساح.
وتوجه "بوزي" إلى بحيرة قريبة حيث أطلق التمساح، قبل أن يفر من أمامه خوفًا من الانتقام.
، بحيلة ذكية.. شاهد كيف اصطاد تمساحًا عملاقًا بصندوق قمامة ،
المصدر : الخليج 365
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