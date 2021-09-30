تقرير يكشف عن أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، بالتزامن مع استمرا موجة التراجع بأسعار "الثمين" عالميا.



وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 208.10 ريال (55.49 دولار).

أما جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 182.08 ريال (48.56 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 156.07 ريال (41.62 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 121.39 ريال (32.37 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6476.25 ريال (1727 دولارا). كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1456.67 ريال (388.45 دولار).

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع تسوية تعاملات الأربعاء، بفعل صعود الدولار وتوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ قريبا إنهاء إجراءاته لدعم الاقتصاد.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1725.11 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن سجل أضعف مستوى منذ العاشر من أغسطس/آب الماضي عند 1720.49 دولار.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1725.40 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن ارتفاع قيمة الدولار يقيد الاتجاه الصعودي للذهب إذ يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 4.07% إلى 21.52 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.76 إلى 950.00 دولارا. وانخفض البلاديوم 1.28% إلى 1852.37 دولار للأوقية.