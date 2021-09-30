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ضبطت الفِرَق الرقابية النسائية في بلدية محافظة ينبع، أثناء جولاتها الرقابية، منتجات منتهية الصلاحية في أحد صالونات التجميل النسائي؛ حيث تمت مصادرة المنتجات وتطبيق اللائحة عبر برنامج "ممتثل" الرقابي.
يُذكر أن بلدية محافظة ينبع تُواصل متابعتها المستمرة لكل المنشآت والأنشطة التجارية؛ من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية؛ مشددة على عدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 08:42 AM
البلدية: تمت مصادرة المنتجات وتطبيق اللائحة عبر برنامج "ممتثل" الرقابيينبع.. ضبط منتجات منتهية الصلاحية في أحد صالونات التجميل النسائي
ضبطت الفِرَق الرقابية النسائية في بلدية محافظة ينبع، أثناء جولاتها الرقابية، منتجات منتهية الصلاحية في أحد صالونات التجميل النسائي؛ حيث تمت مصادرة المنتجات وتطبيق اللائحة عبر برنامج "ممتثل" الرقابي.
يُذكر أن بلدية محافظة ينبع تُواصل متابعتها المستمرة لكل المنشآت والأنشطة التجارية؛ من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية؛ مشددة على عدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.
، ينبع.. ضبط منتجات منتهية الصلاحية في أحد صالونات التجميل النسائي ،
المصدر : الخليج 365
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