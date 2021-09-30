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بشكل مؤقت.. الفلبين تدرس تعليق إرسال عمالتها إلى السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - لإجراء تنظيمات جديدة بسبب شكاوى من قِبَل بعض أرباب العمل

تدرس الفلبين تعليق إرسال عمالتها المنزلية إلى بشكل مؤقت؛ لإجراء تنظيمات جديدة؛ بسبب شكاوى من قِبَل بعض أرباب العمل السعوديين والعمالة الفلبينية، إلى جانب تحايل عدد من مكاتب التوظيف الفلبينية في هذا الجانب.

وقالت صحيفة "نيوز إنفو" الفلبينية: إن بعض مكاتب التوظيف في الفلبين لا تلتزم بالأنظمة، وتستخدم أسماء مختلفة في عقود العمل، إلى جانب بعض الشكاوى من قِبَل العمالة الفلبينية وأرباب عملهم لأسباب مختلفة.

وقال رئيس مسؤول بوزارة العمل والتوظيف الفلبينية: إنه يدرس عدة خيارات ويناشد مكاتب التوظيف الفلبينية والأجنبية بالتعاون معًا لمصلحة جميع الأطراف.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 08:39 AM

لإجراء تنظيمات جديدة بسبب شكاوى من قِبَل بعض أرباب العمل

بشكل مؤقت.. الفلبين تدرس تعليق إرسال عمالتها إلى السعودية
خالد علي

تدرس الفلبين تعليق إرسال عمالتها المنزلية إلى السعودية بشكل مؤقت؛ لإجراء تنظيمات جديدة؛ بسبب شكاوى من قِبَل بعض أرباب العمل السعوديين والعمالة الفلبينية، إلى جانب تحايل عدد من مكاتب التوظيف الفلبينية في هذا الجانب.

وقالت صحيفة "نيوز إنفو" الفلبينية: إن بعض مكاتب التوظيف في الفلبين لا تلتزم بالأنظمة، وتستخدم أسماء مختلفة في عقود العمل، إلى جانب بعض الشكاوى من قِبَل العمالة الفلبينية وأرباب عملهم لأسباب مختلفة.

وقال رئيس مسؤول بوزارة العمل والتوظيف الفلبينية: إنه يدرس عدة خيارات ويناشد مكاتب التوظيف الفلبينية والأجنبية بالتعاون معًا لمصلحة جميع الأطراف.

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، بشكل مؤقت.. الفلبين تدرس تعليق إرسال عمالتها إلى السعودية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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