محمد بن مسعود - الدمام - استهدف وحدة عسكرية في "صوم" وسط البلاد لَقِيَ خمسة جنود بوركينيين مصرعهم وجُرح آخر في هجوم بعبوة ناسفة الليلة وسط بوركينا فاسو. ونقلت وكالة الأنباء البوركينية، تأكيد بيان للجيش أن عبوة ناسفة استهدفت وحدة عسكرية كانت في مهمة تمشيط في بلدة مينتاو التابعة لـ"صوم" وسط البلاد؛ مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة أولية. بوركينافاسو.. مصرع خمسة جنود في هجوم بعبوة ناسفة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-30 لَقِيَ خمسة جنود بوركينيين مصرعهم وجُرح آخر في هجوم بعبوة ناسفة الليلة وسط بوركينا فاسو. ونقلت وكالة الأنباء البوركينية، تأكيد بيان للجيش أن عبوة ناسفة استهدفت وحدة عسكرية كانت في مهمة تمشيط في بلدة مينتاو التابعة لـ"صوم" وسط البلاد؛ مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة أولية. 30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 08:27 AM استهدف وحدة عسكرية في "صوم" وسط البلاد استهدف وحدة عسكرية في "صوم" وسط البلاد لَقِيَ خمسة جنود بوركينيين مصرعهم وجُرح آخر في هجوم بعبوة ناسفة الليلة وسط بوركينا فاسو. ونقلت وكالة الأنباء البوركينية، تأكيد بيان للجيش أن عبوة ناسفة استهدفت وحدة عسكرية كانت في مهمة تمشيط في بلدة مينتاو التابعة لـ"صوم" وسط البلاد؛ مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة أولية. ، بوركينافاسو.. مصرع خمسة جنود في هجوم بعبوة ناسفة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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