، معركة العصابات بسجن في الإكوادور.. قنابل يدوية وقطع رؤوس يخلّف 116 قتيلًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - اندلع قتال عنيف بين أعضاء عصابتين، في سجن بمدينة غواياكيل الساحلية بالإكوادور، قُتل فيه 116 سجينًا وأصيب العشرات.

وقال قائد الشرطة المحلية فاوشتو بونانيو: إن السجناء ألقوا قنابل يدوية أيضًا، وأضاف أن إعادة الانضباط إلى السجن -الذي يضم سجناء لهم علاقة بعصابات المخدرات الدولية- تَطَلّب تدخل 400 شرطي؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

ويُعد سجن ليتورال، الذي شَهِد مساء الثلاثاء هذه المعارك، من أكثر السجون خطورة في الدولة اللاتينية.

ومنذ بداية العام إلى الآن، قُتل ما لا يقل عن 150 سجينًا جراء العنف في سجون الإكوادور، وشهد فبراير الماضي أكثر الحوادث دموية، حين قتل 79 سجينًا في معارك متزامنة.