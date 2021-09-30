محمد بن مسعود - الدمام - فُرض بسبب تفشي فيروس كورونا قررت الحكومة الموريتانية، الرفع النهائي لحظر التجول في البلاد، الذي فُرض بسبب تفشي فيروس كورونا. ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية، تأكيد الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن القرار لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية من تفشي الفيروس؛ مؤكدًا ضرورة أخذ جرعات التلقيح ضد الفيروس. 30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 08:28 AM فُرض بسبب تفشي فيروس كورونا موريتانيا تُقرر رفع حظر التجول في البلاد موريتانيا تُقرر رفع حظر التجول في البلاد قررت الحكومة الموريتانية، الرفع النهائي لحظر التجول في البلاد، الذي فُرض بسبب تفشي فيروس كورونا. ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية، تأكيد الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن القرار لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية من تفشي الفيروس؛ مؤكدًا ضرورة أخذ جرعات التلقيح ضد الفيروس. الكلمات المفتاحية ، موريتانيا تُقرر رفع حظر التجول في البلاد ،

المصدر : الخليج 365

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