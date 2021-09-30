محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ6 مساء نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء. 30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 08:24 AM تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ6 مساء "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد ،

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