الخضيري يحذِّر من «نظرية المؤامرة» بشأن اللقاحات

الرياض - محمد عبدالله - حذَّر العالمُ المتخصصُ في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من نظرية المؤامرة في التعامل مع اللقاحات.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرَّسمي بموقع «تويتر»، «إنَّ العيشَ في أوهامِ الشكِ، ونَظريَّةِ المُؤامرةِ في مُستجداتِ الطِبِ واللقاحاتِ؛ سبَّبتْ نزيفًا في الأرواحِ، كان بالإمكان تلافيها؛ لو التزم أهلُ الشكِّ بمبادئِ دينِنا الحنيف.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمَّنت تسجيل (55) حالة مؤكدة، وتعافي (46) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (224)حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547090) حالة، وعدد حالات التعافي (536125) حالة، فيما تم تسجيل عدد (4) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8713) حالة.

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