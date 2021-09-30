«أبشر» توضح خطوات تعديل الاسم المسجل بالخطأ

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر خطوات التعديل للاسم المسجل بالخطأ.

وقالت المنصة، إن المستفيد يمكنه الدخول إلى حسابه من خلال منصة أبشر، ومن خلال تبويب خدماتي النقر على خدمات- الأحوال المدنية- مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية- يرجى اختيار الخدمة خدمات السجل المدني من القائمة المنسدله- ثم اختيار الخدمة المطلوبة.

كان المرور السعودي، أكد أهمية التزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري بشكل سنوي.

وقال: إن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ماعدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.