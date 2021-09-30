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«أبشر» توضح خطوات تعديل الاسم المسجل بالخطأ

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر خطوات التعديل للاسم المسجل بالخطأ.

وقالت المنصة، إن المستفيد يمكنه الدخول إلى حسابه من خلال منصة أبشر،  ومن خلال تبويب خدماتي النقر على خدمات- الأحوال المدنية- مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية- يرجى اختيار الخدمة خدمات السجل المدني من القائمة المنسدله- ثم اختيار الخدمة المطلوبة.

كان المرور السعودي، أكد أهمية التزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري بشكل سنوي.

وقال: إن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ماعدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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