أخبار السعودية.. إجراء اختبارات محاكية للاختبارات الدولية.. وثعبان يقتل طفلة في منزلها

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، الموافق 29 سبتمبر2021م؛ منها: تفاصيل إجراء اختبارات محاكية للاختبارات الدولية، وثعبان يقتل طفلة في منزلها بأبها.

تفاصيل إجراء اختبارات محاكية للاختبارات الدولية

اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ اختبارات محاكية للاختبارات الدولية (PISA, PIRLS, TIMMS)، واختبارات تحصيلية، بدءًا من الأحد الموافق 26/2/1443هـ، من خلال نظام (اختبار) الإلكتروني.

ثعبان يقتل طفلة في منزلها بأبها

توفيت طفلة سعودية تدعى تمارا عبدالرحمن، بعد أن لدغها ثعبان تسلسل إلى داخل منزلها، وترصّد لها في دورة المياه.

طرح أسهم عدد من الشركات للاكتتاب العام

وافقت هيئة السوق المالية، الأربعاء، على طرح عدد من الشركات للاكتتاب العامّ، فيما ناشدت الهيئة المستثمرين بالاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركات والطرح وعوامل المخاطرة.

تعميم من «التعليم» بشأن إجازات منسوبيها المرضية

كشفت مصادر «عاجل»، عن إصدار وزارة التعليم تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم وجميع المدارس ومعاهد وبرامج التربية الخاصة ورياض الأطفال، بخصوص الإجازات المرضية.

الإطاحة بمواطن ارتكب 9 حوادث جنائية

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، القبض على مواطن سرق مراكز تجميل نسائية بمحافظة جدة.

سرقة حساب مستفيد في «أبشر».. والمنصة تتفاعل

تفاعلت منصة أبشر مع بلاغ وردها من أحد المستفيدين بشأن سرقة حسابه من على المنصة.

5 معارض تاريخية بحفل فرع هيئة الصحفيين بمناسبة اليوم الوطني

احتفل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة بالتعاون مع جامعة أم القرى، باليوم الوطني لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية الـ91 بمقر الجامعة بحي العزيزية، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

هل توجد غرامة على تأخير الفحص الفني للمركبات؟

أكد المرور السعودي، اليوم الأربعاء، أهمية التزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري بشكل سنوي.

«توكلنا» يوضح آلية استعراض العنوان الوطني

حدد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة آلية استعراض العنوان الوطني المسجل لدى سبل بشكل مختصر، ومشاركته مع الآخرين بطريقة ميسّرة.

اعتماد «بلدي» كمنصة قطاعية موحدة لخدمات المدينة الرقمية

اعتمدت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم الأربعاء، منصة بلدي كمنصة موحدة لخدمات المدينة الرقمية بما يعزز الموثوقية لدى مستفيد القطاع البلدي.

كيف تتعامل مع مشكلة ضعف الراتب؟

نصح محمد الشمري، المستشار المالي والإداري، ببعض الممارسات التي تساعد في ترشيد النفقات خاصة لمن يعاني من مشكلة ضعف الراتب.

«التجارة»: صحح تجارتك قبل انتهاء المهلة

أتاحت وزارة التجارة فترة تصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر خيارات متعددة قبل إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين.

وزارة البيئة تحدد شروط وخطوات طلب استيراد الماشية

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو 6 شروط ومتطلبات لطلب استيراد الماشية، مشيرة إلى خطوات طلب الخدمة.

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