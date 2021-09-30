توكلنا يوضح الإجراء المطلوب في حالة تغيير رقم الجوال

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق توكلنا الإجراء المطلوب في حالة تغيير رقم الجوال لدى المستفيد.

وقال التطبيق، إن المواطن والمقيم الذي لديه حساب في أبشر أثناء التسجيل بتوكلنا سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر.

وتابع التطبيق، عبر حسابه الرسمي «خدمة المستفيدين» بموقع تويتر، أنه في حالة تغيير الرقم لاحقا في أبشر سوف يتم تعديله في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا.

وكان التطبيق أكد، أنه لا يمكن التسجيل كمستخدم جديد بتطبيق توكلنا من خارج المملكة، لكن يمكن الاستخدام فقط في حال كان مسجلًا مسبقًا من داخل المملكة.

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