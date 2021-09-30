«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعديَّة على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركزُ الوطنيُّ للأرصادِ، في تقريرِه لطقس الخميس، هطولَ أمطارٍ رعديَّةٍ مصحوبةٍ برياح نشطةٍ على مرتفعاتِ مناطق: «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة».

ووفق التقرير، يتشكَّل الضبابُ الخفيفُ خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية، المدينة المنورة وأجزاء من سواحل منطقة مكة المكرمة.

ويشهد البحرُ الأحمر، رياحًا سطحيَّة شمالية غربيَّة إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين يصل الى ثلاث امتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

أما الخليجُ العربيُّ؛ فيشهدُ رياحًا سطحيَّة جنوبيَّة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف الموج.

وفي ما يلي بيانٌ مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس اضغط هنا.

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