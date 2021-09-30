، بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص من جراء إعصار ضرب "كيل الألمانية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم نشر عدد كبير من طواقم الإغاثة والإطفاء للتعامل مع الآثار

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن ما لا يقل عن 6 أشخاص أُصيبوا بجروح من جراء إعصار في مدينة كيل شمال ألمانيا.

وتفصيلاً، أفادت قناة NDR نقلاً عن شهود عيان ورجال الإطفاء بأن المصابين من مجموعة الأشخاص التي كانت داخل مبنى نادي اليخوت المحلي عندما ضربه الإعصار يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن 3 من المصابين بحالة خطرة، بينما أُصيب الثلاثة الآخرون بجروح طفيفة.



وذكرت القناة أنه تم نشر عدد كبير من طواقم الإغاثة ورجال الإطفاء في المدينة للتعامل مع آثار الإعصار.